O clube foi condenado a pagar 2 milhões de euros no caso dos e-mails do Benfica, avança o Jornal de Notícias. O clube dos encardnados tinha pedido uma indemnização de cerca de 17 milhões de euros ao clube por prejuízos causados pela divulgação, no Porto Canal, dos emails envolvendo altos dirigentes do Benfica, alegado esquema de corrupção desportiva mas o tribunal decidiu colocar um valor inferior.

F.C. Porto, a F.C. Porto SAD e Francisco J. Marques foram condenados a pagar cerca de dois milhões de euros, valor que compreende 523 mil euros de danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões de danos não emergentes.

Às 11.00 horas desta sexta-feira, o Juiz Presidente da Comarca do Porto, José António Cunha Rodrigues, fará uma conferência de imprensa sobre a decisão.

Em atualização