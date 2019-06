Um menino de 11 anos foi gravemente atropelado, durante esta noite de quinta-feira, em Esposende, no distrito de Braga.

A criança sofreu um traumatismo crânio-encefálico, ao atravessar a Estrada Nacional 103-1, na freguesia de Palmeira de Faro, no concelho de Esposende. Criança já se encontra internada no Hospital de Braga.

A criança estava a atravessar a via que liga as cidades de Braga a Esposende no momento em que passava um automóvel, no sentido de Vila Cova (Barcelos) para Esposende, quando se deu o grave atropelamento.

Segundo as primeiras informações recolhidas no local, o condutor do veículo terá alegado que não teve tempo de reagir face ao aparecimento, alegadamente repentino, da criança, que ia ao encontro dos familiares, tendo o menino sido projetado alguns metros.

Os Bombeiros Voluntários de Esposende e a Viatura Médica de Emergência e de Reanimação (VMER) do INEM socorreram a vítima.

Para o local foi mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM, que prestou apoio aos familiares diretos, que assistiram ao atropelamento.

A GNR de Esposende tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga esteve no local a realizar peritagens, para esclarecer as circunstâncias do acidente.