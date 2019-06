A 38ª edição do Rali Sical vai para a estrada este fim-de-semana, na Ilha Terceira, dos Açores, sendo Bernardo Sousa e Victor Calado os líderes do Campeonato dos Açores de Ralis.

Esta prova, organizada pelo Terceira Automóvel Clube (TAC), contará com 44 equipas participantes, estando a dupla Luís Miguel Rego e Jorge Henriques, atual campeã em título, a ambicionar a vitória e assumir a liderança da tabela, uma vez que, este ano, ainda não subiu ao lugar mais alto do pódio.

O Rali Sical, que marca o início da fase de asfalto do campeonato, conta com oito provas especiais de classificação a serem percorridas sábado, ficando reservada para sexta-feira, as habituais verificações administrativas e técnicas, que terão lugar na sede do TAC e no parque de estacionamento da Praça de Touros da Ilha Terceira, a partir das 9h00.

A noite de sexta-feira fica também reservada, após a partida simbólica do rali na Praça Velha, em Angra do Heroísmo, para a apresentação pública das equipas participantes que disputarão a prova espetáculo citadina City Show Terauto, sem qualquer classificação cronometrada, um percurso idêntico ao realizado na edição do Rali Ilha Lilás do ano anterior e com uma extensão de 1,77 quilómetros.

Esta edição do Rali Sical será a terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis e a prova de abertura do Troféu de Ralis Asfalto Açores de 2019.

Victor Calado, navegador de Bernardo Sousa é perentório ao afirmar eu “este ano o Luís Rego está mais forte, com outro andamento e vai dificultar-nos mais a vida, temos a noção ser necessário trabalhar bastante em cada prova, não só para mantermos boas prestações, como para obter vitórias nos ralis que se seguem, mas trabalhamos bastante nesse sentido, cada prova é preparada meticulosamente”.