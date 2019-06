A colisão entre dois automóveis provocou esta quinta-feira três vítimas, em Esposende, no distrito de Braga. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros de Esposende.

Uma das viaturas foi projetada para o passeio, na marginal de Esposende, levando a que fossem projetadas três vítimas, nesse carro, todas socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Esposende e o INEM de Barcelos com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Barcelos, tratando-se de um homem de 61 anos e duas mulheres com 90 e 57 anos, todos os ocupantes do carro que foi projetado. Os feridos são todos do lugar de Paredes, na freguesia e vila da Apúlia, concelho de Esposende.

Segundo revelou ao Diário do Minho o chefe Miguel Guerra, dos Bombeiros Voluntários de Esposende, “à nossa chegada ao teatro de operações encontramos três vítimas, todas já conscientes e cooperantes”.

A GNR de Esposende esteve no local a registar a ocorrência, assim como a Proteção Civil da Câmara Municipal de Esposende.