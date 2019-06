O Benfica anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, a antecipação do jogo de apresentação aos adeptos e sócios para dia 10 de julho. Inicialmente, o encontro, no Estádio da Luz e ainda com adversário por designar, estava agendado para dia 11 do mesmo mês.

Ficou ainda conhecido hoje o golo da época para os adeptos: em votação levada a cabo no site oficial do clube, foi o tiro de fora da área de André Almeida, no triunfo da 14.ª jornada sobre o Braga (6-2), a 23 de dezembro, o escolhido pelos utilizadores do site.

O golaço do lateral-direito recolheu 28,84 por cento dos votos, terminando à frente do golo de João Félix no Estádio do Dragão (19,76 por cento), no triunfo encarnado por 2-1 na 24.ª jornada, e do golo de Grimaldo na receção ao Boavista (5-1) na 19.ª jornada (18,50 por cento).