Um estudo da consultora Mercer concluiu que os salários no setor hoteleiro no Porto e no Algarve são, respetivamente, 11% e 8%, mais baixos do que em Lisboa.

Quanto à antiguidade, o estudo mostra que neste setor 75% dos colaboradores está nas empresas há menos de 7 anos e 65% há menos de 3 anos.

O inquérito revela ainda que 20% das pessoas que trabalham no setor hoteleiro têm menos de 25 anos e 60% menos de 40. Mais de metade (54%) são dos exo masculino e 46% do sexo feminino. “À semelhança do mercado geral, é possível identificar no setor hoteleiro um desequilíbrio salarial entre géneros, observando-se de forma consistente, salários superiores na população masculina. Este desequilíbrio é particularmente significativo ao nível das funções de direção onde se observa não só um desnível mais acentuado, como também uma predominância de titulares do sexo masculino”, refere o documento.

O mesmo documento mostra que apenas 18% das pessoas que trabalham neste setor têm um curso superior. 40% tem o ensino secundário.