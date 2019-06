A GNR encerrou uma casa de prostituição em Setúbal, tendo detido cinco homens e duas mulheres, por suspeita da prática do crime de lenocínio.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, a GNR realizou uma operação que desmantelou a atividade de um grupo organizado dedicado a fomentar e a facilitar o exercício da prostituição num estabelecimento de diversão noturna. Os dois principais suspeitos ainda estão a aguardar recurso do Tribunal da Relação de Lisboa pela prática do mesmo crime, segundo revelou o comandante do Destacamento Territorial de Setúbal, capitão Rui Quintinha.

Os militares deram cumprimento a sete mandados de detenção e a dez mandados de buscas, dos quais sete domiciliarias, um em estabelecimento de diversão noturna e dois em veículos, de onde resultou a apreensão de diversos artigos de cariz sexual e mais de três mil preservativos, três viaturas de gama media/alta, mais de 4 mil euros em numerário, oito telemóveis, dois computadores portáteis e dois televisores.

Foram ainda identificadas sete mulheres, com idades entre os 24 e os 50 anos, por suspeita de estarem envolvidas na prática do crime de lenocínio, tendo a operação do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Setúbal tido o empenhamento do Destacamento de Intervenção de Setúbal, dos Postos Territoriais de Sesimbra, Azeitão e Quinta do Conde, e com o apoio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).