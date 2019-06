A lista da Forbes tornou-se uma espécie de instituição central na cultura de ostentação que marca o ritmo da vida moderna. E segundo as estimativas da Forbes, a nova rainha é a cantora Rihanna, que acumula actualmente uma fortuna de mais de 530 milhões de euros. Robyn Rihanna Fenty, conhecida por Rihanna, tem 31 anos e é natural de Barbados. Apesar do enorme sucesso da sua carreira musical, a sua fortuna é fruto de várias áreas de negócio, desde a sua coleção de lingerie, à empresa que mais lucro lhe dá, a Fenty beauty, linha de maquilhagem criada em 2017, e é agora parceira do maior grupo de moda de luxo, que detém marcas como a Louis Vuitton e a Dior.

Rihanna surge à frente, por uma margem confortável, o segundo nome da lista: Madonna. A diferença são 20 milhões de euros. Seguem-se Celine Dion, que tem uma fortuna avaliada em 400 milhões de euros, e Beyoncé em quarto lugar com 300 milhões de euros em património.