O plástico encontra-se nos mais diversos objetos ao nosso redor. E agora está provado que esse material chegou à nossa comida. Produtos como o peixe, o sal e a cerveja têm partículas de microplástico e nós estamos a ingeri-las. Este facto foi apresentado na passada quarta-feira, num estudo publicado na revista científica Environmental Science and Technology, que analisou a ingestão de plástico por parte do ser humano.

Durante um ano, uma pessoa comum ingere cerca de 50 mil partículas de microplástico, revela o estudo, acabando também por consumir um número semelhante através da respiração.

Apesar de ser um valor preocupante, a verdade é que o mesmo pode aumentar, tendo em conta que grande parte dos alimentos não foi analisada. "Existem grandes lacunas de dados que precisam de ser preenchidas”, referiu a líder da pesquisa, Kieran Cox, da Universidade de Victoria, no Canadá. Quanto mais produtos forem analisados, maior probabilidade haverá de o valor aumentar.

Ingerir água engarrafada ou de torneira é um dos fatores que influencia este número. “Os indivíduos que consomem água exclusivamente de fontes engarrafadas podem ingerir mais de 90 mil microplásticos por ano, em comparação com as 4 mil para aqueles que consomem apenas água da torneira. Ou seja, a água engarrafada contém em média 22 vezes mais microplásticos do que a água da torneira”, refere o estudo.

Estas partículas podem ser tóxicas para a nossa saúde, porém, os riscos ainda são ainda desconhecidos.