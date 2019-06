Os polícias destacados para o evento Liga das Nações, que está a decorrer em Guimarães e no Porto, têm de pagar pela sua estadia nas camaratas da PSP. Por cada noite, os profissionais têm de pagar cinco euros.

“Estamos a falar de elementos policiais de várias proveniências, incluindo do maior Comando de Polícia do país, o de Lisboa, que estão a dormir nas camaratas da PSP de Guimarães”, denunciou Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP (SUP), esta quinta-feira, citado pelo Correio da Manhã. “Esta é uma situação em que os polícias estão a ter de pagar para trabalhar”, completou.

A situação foi confirmada ao mesmo jornal por fonte oficial que disse que “todos os agentes deslocados estão a receber ajudas de custo a 100%, de 50 euros por dia”. De acordo com a mesma fonte, este valor “serve para suportar despesas de alimentação e outro tipo de custo. Os cinco euros diários que os mesmos estão a pagar, é uma despesa que lhes é imputada para ajudar a suportar as despesas de manutenção das camaratas. Já não é um novo procedimento”.