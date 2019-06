No dia Mundial do Ambiente, o Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta anunciou a proibição do plástico de uso único a partir de junho de 2020.

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, aquando a celebração do dia mundial do ambiente, anunciou a proibição do uso de plástico de uso único. Esta medida vai ter início a partir do dia cinco de junho do próximo ano.

As pessoas “não poderão mais levar produtos plásticos de uso único como sacos, talheres e pratos” em áreas protegidas do país, referiu Uhuru Kenyatta. O uso destes materiais será então proibido em áreas como parques nacionais, praias e florestas.

O Presidente do Quénia anunciou que pretende que o país seja “uma nação pioneira no que diz respeito à proteção ambiental”.