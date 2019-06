E se, afinal, os maluquinhos estiverem bem mais perto da verdade do que gostaríamos de acreditar? Acontece amiúde. Só que logo que as coisas se tornam interessantes, como nos filmes, chegam as carrinhas com os especialistas de bata, estabelecem o perímetro, tomam conta do assunto, e aqueles que com tanto fervor arriscaram a sua credibilidade para investigar as hipóteses mais mirabolantes acabam enxotados. Por agora, no entanto, um aviso: não estamos, para já para já, a falar de homenzinhos verdes.

Seja como for, desta vez não se trata apenas de outra teoria taralhouca. Se até o New York Times está em cima do assunto, é sinal de que há um rombo no casco das noções que fazemos da nossa vizinhança galáctica. Há uma semana, o jornal reuniu uma série de testemunhos de pilotos da Marinha norte-americana que, entre o verão de 2014 e março de 2015, avistaram numa base diária objetos voadores em manobras que desafiavam as leis da física. Além de os radares terem captado as misteriosas presenças, houve mesmo pilotos que puseram os olhos em cima desses objetos que ora pairavam, ora arrancavam a velocidades supersónicas, para no instante seguinte travarem de repente e mudarem de direção. E isto sem motores visíveis e sem deixar qualquer rastro no ar. Alguns chegaram a subir a mais de 9 mil metros de altura. Mas a tensão rodeando estas aparições durante as manobras militares na costa leste dos EUA levantou problemas de segurança depois de ter ocorrido uma ou outra situação em que, por um triz, não se deu a colisão com os objetos. A seriedade da coisa levou a Marinha a mudar os seus protocolos no que toca ao relato destes fenómenos, com a ênfase agora em levantar dados para poder despistar os casos que exigem uma investigação aprofundada. De resto, se forem aliens, andam atrevidos como nunca. “Houve vários relatos de aparelhos não autorizados e não identificados a atravessar zonas de controlo militar e espaço reservado nos últimos anos”, admite um comunicado do Departamento de Defesa dos EUA divulgado na semana passada. “Por questões de segurança”, lê-se no mesmo documento citado pelo ABC, tanto a Marinha como a Força Aérea estão a levar estes relatos “muito a sério”.

Numa reportagem de MJ Banias para a Vice, o autor do livro The UFO People: A Curious Culture diz que a crescente vaga de avistamentos e o reconhecimento por parte de órgãos oficiais de que o fenómeno não pode mais ser simplesmente ignorado estão a inspirar uma nova geração destes caçadores dos mitos estelares. Ao comando dos seus centros de vigilância domésticos, esta comunidade tem crescido de forma exponencial na era da internet, mesmo se atura há décadas campanhas de ridicularização, algumas delas, como agora se sabe, orquestradas pelo próprio governo norte-americano. Os ovnis estão de volta, e a sequela promete descer dos ombros da fantasia e ir pela mão da ciência.

Num dos casos relatados pelo Times, os aviadores contam que “uma esfera envolvendo um cubo” se meteu entre dois caças de guerra que seguiam em tandem a apenas 30 metros um do outro.

Não houve só, portanto, um aumento destes inexplicáveis encontros. Embora o Pentágono não tenha sequer sugerido a hipótese de os objetos serem naves alienígenas, fica claro que, se são ET’s, estão cheios de vontade de se fazer notar. E, na sua reportagem, Banias dá conta de como esta cobertura por parte dos principais meios de comunicação mostra que a cultura à volta dos ovnis parece finalmente estar emergir da sarjeta do jornalismo tabloide e a reclamar a importância que sempre lhe foi negada. Se nenhum dos responsáveis do Pentágono está convencido de que a única explicação seja de que se trata de visitantes galácticos, pelo menos, o debate foi alargado.

No seu livro sobre este peculiar movimento que sempre andou pelas franjas da sociedade, estigmatizando os seus crentes, Banias defende que tão cedo estes caçadores de ovnis não deixarão de ser um bando à parte, com a sua atitude corrosiva que põe em causa as narrativas oficiais. A questão é que, desta vez, as revelações que caíram no ventilador dos grandes títulos de imprensa mostram que houve, de facto, uma série de operações de encobrimento e manipulação da opinião pública que foram montadas por órgãos oficiais.

Em Project Blue Book, uma série recentemente exibida no canal História, na linha de tantas em que a verdade acaba escangalhada às mãos da dramatização devido à necessidade de cativar audiências, há um conjunto de factos que mereciam ser analisados de forma fria, num documentário que não recorresse tanto ao kit sensacionalista. Aquele foi o nome de código de um programa da Força Aérea norte-americana, lançado em plena Guerra Fria - estava-se no ano da graça de 1952 -, na sequência de uma série de avistamentos de ovnis. A ideia era arranjar alguma explicação de forma a serenar os ânimos. Na altura, o exército receava acima de tudo que os sentimentos de pânico fossem aproveitados pelos russos, camuflando eventuais manobras ofensivas. Havia, portanto, um objetivo claro: tirar da cabeça das pessoas essa ideia ridícula de que poderíamos ter extraterrestres a cirandar em discos voadores, a espiolhar as nossas vidas.

Se a ideia era acabar com a histeria, e se o projeto original, conhecido como Sign, conseguiu estigmatizar o tema dos ovnis e aqueles que tanto se agarram a essas teorias, a verdade é que, em 1952, o gabinete do diretor de informação da Força Aérea, John Samford, enviou um relatório ao FBI em que, compilada uma série de documentos e testemunhos, a hipótese de os ovnis serem naves de outra civilização se mantinha bem viva. Às tantas foi a CIA que se meteu ao barulho e aconselhou, num relatório secreto, que as agências de informação colaborassem num programa de treinamento para dar resposta a estes incidentes e matar o assunto.

Esse treino passou por selecionar alguns casos reais e causar espanto, assinalando os aspetos insólitos, dando força ao mistério, para depois lhe cortar a garganta com alguma justificação que aplicasse uma forte carga de ombro na hipótese dos aliens. Este programa foi levado a cabo com recurso à comunicação de massas, fosse através da televisão, do cinema ou de artigos nos jornais. O plano arquitetado por um painel de cientistas dirigido por H. P. Robertson, professor no Instituto de Tecnologia da Califórnia, permaneceu em segredo até 1975, cinco anos depois de o Blue Book ter sido encerrado. Mas é fácil perceber que as suas repercussões foram duradouras pois, até hoje, qualquer entusiasta dos ovnis passa por maluquinho e raros são os cientistas que arriscam o descrédito investigando o tema.

Para que se perceba o grau de articulação que o esquema assumiu, foram chamados psicólogos, publicitários e astrónomos amadores e até se recorreu à equipa de animação da Disney para criar propaganda que fizesse despencar de uma vez por todas o fervor à volta dos ovnis. Não contente, o relatório sugeriu ainda que fossem sinalizados os principais grupos civis que veiculavam documentos e teorias sobre o assunto, colocando-os sob vigilância para conter a sua “grande capacidade de influenciar a opinião pública na sequência de avistamentos”.

Quando, em 1969, o Blue Book ficou selado, a Força Aérea ainda emitiu um comunicado com uma lista de conclusões, uma série de “factos” que deixavam claro que os ovnis não representavam qualquer ameaça para a segurança nacional.

Para Banias, estas ações tiveram um impacto decisivo, e é essa a razão que leva a que, mesmo depois dos avistamentos terem agora sido assumidos por fontes oficiais, este pareça ser outro desses sinais alarmantes que acabam simplesmente ignorados. Ele cita o ovniólogo Chris Rutkowski, que notou que quando se pretende desacreditar um tema, nada como torná-lo pasto das nossas ficções mais anódinas, habituar o público a ele, banalizá-lo. A imagem dos ovnis a invadirem a Terra tornou-se um desses lugares-comuns cujo espetáculo serve de anestesia para as discretas pistas que a realidade nos dá, nesse seu modo de andar em bicos dos pés. “Quer pertenças à geração Spielberg, que cresceu enternecida com a imagem do ET que comia guloseimas, quer sejas um millennial que se habituou a ver os Avengers a triunfar sobre malévolas hordas de alienígenas intergalácticos, estamos todos saturados desses arquétipos da alteridade nos nossos média”, refere Banias. É, assim, fácil de perceber porque um vídeo manhoso de radar com um objeto insignificante a comportar--se como uma mosca não é o suficiente para estimular os nossos temores. Tinha graça, aliás, se em vez de um dia sermos subjugados por humanoides translúcidos, com cabeças enormes, nos víssemos dominados por uma raça de formigas extraterrestres, com tecnologia ultra--avançada. Extraterrestres que entrassem pelos fundos, sem nem darmos por eles, e se instalassem nalgum quintal, reclamando mais e mais terreno, levando lentamente à extinção as raças da terra. Lembro-me que esta deliciosa ironia passou pela cabeça de um desses célebres autores de ficção científica. Infelizmente, não foi adaptada ao cinema e, por isso, o nome escapa-me”.