Entre sábado e segunda-feira, a Quinta das Conchas vai ser o palco de vários artistas incluindo, a banda África Negra e a artista Akua Naru. A entrada é gratuita.

O Lisboa Mistura é um “evento cultural que celebra a comunidade urbana e a diversidade que integra o ADN da cidade de Lisboa” pode-se ler no site da Associação de Sons da Lusofonia que promove o evento. Este ano, o festival conta com músicos do Médio Oriente, da América do Norte e de África e a apresentação de grupos comunitários, de diferentes idades e culturas provenientes das várias freguesias da cidade de Lisboa.

O Lisboa Mistura arranca no dia 8 de Junho, com a atuação do DJ Ricardo Alves. De seguida, vai ser apresentado o projecto Al-Qasar criado por um produtor franco- americano, Thomas Bellier em homenagem à nova geração de músicos do Médio Oriente, iniciada em 1970, que conta com instrumentos tradicionais da música árabe.

No domingo, pelas 15h00, atua a OPA – Oficina Portátil de Artes, um projeto pedagógico e artístico de raiz intercultural promovido pela Associação Sons da Lusofonia, que tem trabalhado com jovens de várias origens e bairros da Área Metropolitana de Lisboa.

O concerto da artista de hip-hop norte americana Akua Naru está marcado para as 19h30. A artista é conhecida por expressar “na sua música e lírica, entre o jazz e o soul, a miríade de experiências das mulheres negras e da cultura negra global”.

O último dia do festival vai contar com a "Festa Intercultural", um momento que acontece desde o primeiro ano do festival e que nesta edição conta com os projetos Índia Mística (Índia), Roksolania (Ucrânia), Finka Pé (Cabo Verde), Alcante Coral Alentejano (Portugal), Academia Musical 1 de junho de 1893 (Portugal) e Auto Astral (Brasil).

Segundo a organização, a iniciativa “serve para celebrar a diversidade e a cidadania, e quer combater os preconceitos racistas, homofóbicos e nacionalistas que habitam o populismo que espreita à esquina”. O festival vai encerrar com a banda África Negra, às 19h30.