A taxa de ocupação média por quarto na zona do Algarve foi, no mês de maio, de 69,8%, o que representa uma descida de 1,8% face ao mesmo período de 2018, revelam os dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Esta descida foi mais acentuada no mercado alemão (-29,6% face ao período homólogo do ano passado) e holandês (-29,3%). Por outro lado, o mercado britânico apresentou uma subida de 6%.

“Desde o início do ano, a taxa de ocupação por quarto regista uma subida média de 1,1% e o volume de vendas um aumento de 3,5%”, explica o comunicado enviado às redações.