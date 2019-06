A notícia caiu bem cedo e dava conta – segundo a Bloomberg – de que Kathryn Mayorga tinha retirado a queixa contra Cristiano Ronaldo no caso da acusação de violação sexual. A notícia podia implicar que o futebolista português estaria livre do escândalo sexual no qual se vê envolvido. Mas, ao final do dia de ontem, Larissa Drohobyczer, uma das advogadas da queixosa, confirmou à AFP que a queixa não foi retirada. “As acusações não foram retiradas. Apenas retirámos a nossa queixa ao nível do Estado [do Nevada] porque apresentámos uma idêntica perante um tribunal federal”, justificou.

Esta é uma informação que vem confirmar a que foi avançada na manhã de ontem pelo repórter da revista alemã Der Spiegel, Rafael Buschmann, que dava conta que a queixa tinha transitado de tribunal.

E esta mudança pode trazer mais implicações para o jogador português. “Não tenho dúvidas de que transitar de um tribunal estatal para um tribunal federal significa que as consequências são muito mais graves”, disse ao i o advogado Artur Marques. “Isso seria muito mau sinal para o Cristiano Ronaldo”, acrescentou, uma vez que “os tribunais federais abordam apenas queixas mais graves do que os tribunais estatais na América por serem hierarquicamente superiores”.

O advogado Paulo Sá e Cunha considera muito difícil chegar a uma conclusão, dada a informação pouco detalhada que tem surgido sobre o assunto, mesmo depois da confirmação, sem grandes detalhes, da advogada de Mayorga. “Com uma informação tão escassa como a que temos, é difícil tirar conclusões seguras porque, em princípio, aquele tipo de crime não será de jurisdição federal. Mas isto é em princípio”, explica o i.

O advogado explica ao i que, nos Estados Unidos, a violação sexual pode ser considerada um crime federal mas há vários fatores determinantes. E deixou exemplos: “Uma violação é um crime federal quando ocorre em vários estados. Se ele for cometido num estado e depois for cometido noutro, passa a ser um crime federal. Se for cometido numa instalação federal, como por exemplo num parque nacional federal passa a ser um crime federal. Em certos casos de abuso sexual de crianças ou em casos especialmente graves em que há a morte da vítima, pode ser um crime federal. Mas neste caso [de Cristiano Ronaldo] não era nem uma criança nem houve morte”, explica o advogado, acrescentando ainda que “há várias circunstâncias que podem fazer com que o crime passe para a jurisdição federal e, nesse caso, a notícia tem fundamento e pode ser verdadeira”: “Mas aquilo que não vejo e não consigo perceber na realidade que é conhecida, é qual é o elemento que converte aquele crime num crime federal”.

Paulo Sá e Cunha explica ainda que, o facto de o caso passar para a jurisdição federal “poderá significar uma maior gravidade do crime mas pode também não significar coisa nenhuma, pode significar uma gravidade equivalente. O que há é uma circunstância qualquer que vai originar a competência dos tribunais federais, que já não se prende com a gravidade do crime mas pode prender-se pelo facto de ele ser cometido em vários estados”, refere, explicando que, também nesta situação, não consegue aplicar o caso de Cristiano Ronaldo.

Telmo Semião, da CRS advogados, avança que “eventualmente o Tribunal Federal poderá ter mais mecanismos e poderá tentar agilizar melhor o processo”. “Sem estar dentro do caso e não conhecendo detalhadamente o sistema judicial americano é difícil dizer e isto serão apenas possibilidades, mas poderá ser uma forma de o tribunal federal conseguir fazer o que ainda não foi feito pelo tribunal estatal neste caso”, avança.

E se fosse em Portugal? Se uma queixa deste género fosse retirada em Portugal, o Ministério Público prosseguiria com o crime, uma vez que, no nosso país se trata de um crime público. “Em Portugal é um crime público. Em Portugal não seria pela desistência de queixa que o processo ia morrer. É claro que uma desistência de queixa poderia, na prática, estar associada à possibilidade de a vítima se recusar a prestar declarações ou prestar declarações menos agressivas. Na prática isto poderia levar ao arquivamento final ou à absolvição final”, explicou Artur Marques ao i.

Opinião que é partilhada pela advogada Raquel Roque, da CRS Advogados. “Em Portugal, se tivermos um crime público, uma vítima, um lesado ou um ofendido, neste tipo de crimes, se desistirem, o Ministério Público prossegue porque em Portugal mesmo que a vítima, que supostamente deve ser a pessoa mais atendida no processo penal português, na verdade não o é”, refere.