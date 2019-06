O senhor ministro da Defesa Nacional, no seu persistente percurso de ação como ministro dos Negócios Estrangeiros… da Defesa Nacional, com as suas frequentes viagens tem conferido “espaço” a sucessivas e desastrosas intervenções públicas da sua “ajudante” a dra. Ana Pinto, que “ocupa” as funções de secretária de Estado da Defesa Nacional.

Com visível e acentuado distanciamento dos urgentes e graves assuntos da vida corrente da defesa e das Forças Armadas, esta equipa “maravilha” tem-nos presenteado com algumas pérolas doutrinárias e doutorais.

A última aconteceu recentemente, aquando da realização do juramento de bandeira na Academia Militar (31 de maio), onde Sua Excelência a SEDN se arrogou perorar sobre o patrono do curso que fazia a (talvez) mais importante cerimónia com futuros oficiais do Exército de Portugal.

Não compreendendo (de todo) o significado e valor da cerimónia a que presidia, teceu os mais impróprios e deslocados comentários e afirmações sobre o patrono, o general Massano de Amorim.

Saberá Sua Excelência o que é um patrono?

Como é escolhido?

A que se destina?

Não pode saber… porque o que fez é muito grave.

Se lhe resta um pingo de vergonha não entre, jamais, nas instalações da Academia Militar, seja qual for a razão para tal.

Enquanto decorrem estes “jogos florais”, senhor ministro, pergunto:

- onde param as promoções de oficiais, sargentos e praças?

- quando serão pagas as dívidas do IASFA e ADM?

- onde estão os resultados do grupo de trabalho “Ana Jorge” sobre a saúde militar?

- o que pretende com o seu último despacho sobre a ADM?

- como está a execução da Lei de Programação Militar?

- haverá lugar a “congelamentos” e “escorregadelas”?

- onde pára a Lei das Infraestruturas Militares e o que contempla?

- e para quando a correção das discrepâncias com a ADSE, há tanto tempo apresentadas?

Num crescente e ostensivo afastamento das chefias militares (e seu conselho), os problemas reais acumulam-se sem solução e o que aparece ou é propaganda descarada (como a recente apreensão de droga nos mares de Cabo Verde!!!) ou são episódios de vaidade pessoal em afirmação dos níveis de doutoramento em relações internacionais.

Basta!

E o futuro próximo?

Aguardaremos, com natural expetativa, as propostas dos manifestos eleitorais para as próximas eleições legislativas.

Faremos, em breve, a análise do que foi realizado pelo atual Governo, nas “regências” de “Mister Magoo” e “Cravinho ii”, um de muito má memória e outro de expetativas (quase) goradas.

Tudo como sempre… em nome da verdade.

Major-general reformado