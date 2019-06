O pior cego…

O PSD, a braços com uma verdadeira guerra civil interna, apontou para a necessidade de inovar na comunicação com o eleitorado. Não percebe que o problema não é como comunica, mas sim o que comunica!

Os ditados populares são sábios. São fruto de anos e anos de adequação ao quotidiano nacional e, por regra, assentam que nem uma luva na caracterização dos portugueses, das suas atitudes e posições.

Nos últimos anos, em concreto na última década, temos assistido a uma mudança profunda ao nível da participação cívica e do pensamento político nas sociedades modernas.

Movimentos de cidadãos, balcanização das franjas ideológicas e um cada vez maior afastamento das pessoas da política têm marcado as relações políticas e sociais do nosso tempo.

Em concreto, em Portugal, este fenómeno tem sido mais evidente no espetro político da direita, onde são cada vez mais as vozes e os movimentos divergentes do quadro político tradicional.

À esquerda, nem por isso. Mantém-se uma moldura mais ou menos estanque onde se registam apenas oscilações de relação de forças entre PS, Bloco e PCP. Isto é por demais evidente e só não vê quem não quer.

Marcelo, eventualmente numa posição mais de professor do que de Presidente (e não de comentador, como se apressaram a classificar), deu o alerta e fez uma leitura clara, objetiva e bastante real do quadro político e ideológico da direita em Portugal – talvez apenas pecando por defeito ou cautela.

As reações inusitadas e alarmistas do PSD e CDS não se fizeram esperar. Causou um tremendo incómodo, dando um sinal claro de patologia e irritação, um comportamento de autonegação que deixa transparecer desnorte e incapacidade de contornar o problema que, claramente, existe.

O equilíbrio de poderes é uma condição essencial para a estabilidade democrática e o que temos visto ultimamente não é mais que o definhar de uma direita que parece perdida. Que demonstra incapacidade de entender os problemas reais do país e de apresentar ideias e identificar bandeiras que mobilizem o seu eleitorado. A consequência é uma espécie de esfarelamento da sua matriz ideológica; o resultado, o apareci- mento de pequenos movimentos mais ou menos radicais.

Mas o problema essencial não é este esfarelamento nem a proliferação de movimentos e cisões. À esquerda, também os há. Acresce o problema da falta de propostas concretas e adequadas à realidade nacional, a falta de uma liderança segura e afirmativa que convença os eleitores, sejam eles do centro ou de direita.

A irritabilidade com que reagiram PSD e CDS só prova uma coisa: não se prevê uma crise na direita. Ela está, efetivamente, em crise.

Não são os resultados que são maus e anunciam a crise da direita. Eles são apenas o reflexo da incapacidade de digerir os mesmos, assumir, dar a volta e apresentar uma nova visão – um estado de alma que perdura desde as últimas eleições legislativas.

O CDS, pelo menos na noite das eleições, fazia lembrar um doente terminal em estado vegetativo – no entanto, sorridente e satisfeito com a campanha realizada. Permitam-me uma palavra de destaque para um quadro do CDS que não merecia estar de fora da Europa nem ter esta liderança: Pedro Mota Soares sobressai pela positiva e marca pela diferença, no paupérrimo quadro dirigente democrata cristão atual.

A conclusão é clara. Não é de esperar uma crise na direita portuguesa. Ela está em crise!

E o diagnóstico que os seus líderes fazem está errado. A análise de Marcelo não é superficial, é, quando muito, conservadora. Porque o problema é real e não está na comunicação nem na falta de confiança no sistema.

O problema está na mensagem, ou melhor, no seu conteúdo, que é vazio e afastado da realidade do eleitorado.

Por isso, é caso para dizer que o pior cego é aquele que não quer ver.

