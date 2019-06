Planeta Água é tema do Greenfest 2019, maior evento de sustentabilidade a nível nacional que se realiza entre esta quinta-feira e domingo, no Mosteiro de Tibães, em Braga, para se promover a reflexão e co-criação em torno de um recurso tão vital para a sobrevivência.

A água é vista como a fonte da vida, fator de ligação e um elemento comum na sociedade, pelo que mantendo a abordagem do ano passado relativa a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, serão abordados temas ligados a esta matéria como “Água Potável e Saneamento, “Energias Renováveis e Acessíveis”, “Indústria, Inovação e Infraestruturas”, “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, “Ação Climática”, “Proteger a Vida Marinha” e “Proteger a Vida Terrestre”.

O GreenFest estabelece-se como uma plataforma de opiniões e experiências, revelando as novas ideias, produtos e projetos criados com o intuito de desenvolver um modelo de prosperidade sustentável.

Na sua segunda edição, o GreenFest, maior evento de sustentabilidade em Portugal, está em Braga, sendo que o Planeta ÁguaNo GreenFest celebra o que melhor se faz nas quatro vertentes, ambiental, social, económica e cultural.

Ao longo de quatro dias, os visitantes poderão participar em workshops relacionados com bem estar, lifestyle, alimentação saudável, mostra de produtos biológicos e de comércio justo, assim como projetos inovadores com vista ao desenvolvimento de sociedades mais prósperas e sustentáveis, podendo igualmente assistir-se a conferências, concertos, teatro, sessões de yoga e pilates, experiências de terapia na floresta, entre outros.

A conferência de abertura, esta quinta-feira de manhã, com o tema “A Água, o Lixo e as Alterações Climáticas”, contará, entre outros, com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, bem como o fundador do Instituto Lixo Zero, no Brasil, Rodrigo Sabatini, sendo moderada pelo Vereador do Ambiente e Turismo da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa.

O dia continuará com a Cerimónia Galardão Eco-Freguesias XXI 2019 da Associação Bandeira Azul da Europa, marcada para o início da tarde, que reconhecerá as freguesias nacionais que demonstraram consistente compromisso com a sustentabilidade e termina com uma “Bioaventura Noturna” do Projeto BioAventuras.

Na sexta-feira, o destaque da programação é a Conferência GTrends, agendada para de tarde, cujo tema é “Tendências Verdes”, com representantes do INL, Bosch, Fujitsu ou Finerge juntam-se para refletir e partilhar opiniões sobre tendências que estão a moldar o presente e a redesenhar o futuro.

São muitas as iniciativas marcadas para sexta-feira, pelo que durante a manhã, importa referir o Encontro de Boas Práticas Municipais Lixo Zero em Portugal, a Conferência Eco-Escolas – Boas Práticas e a sessão “Sustentabilidade numa Sessão de Lego Serious Play”, enquanto no período da tarde, os visitantes poderão assistir à Conferência Green Key, Turismo Sustentável da ABAE e também à palestra do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável “Discover Sustainability”.

Fim de semana para as famílias

Fim de semana é sinónimo de famílias para o GreenFest, com uma programação que integra todas as gerações, destacando-se no sábado, para a “Forest Nature Experience”, por parte da Re-Nature, cujo objetivo se prende com o desenvolvimento da atenção plena, ligação sensorial e consciente com a natureza.

O passeio de duas horas está agendado para as o final da manhã e o visitante poderá assistir aos workshops “Cerveja Artesanal” e “Essência da felicidade” durante a tarde, sendo que Mariana Root e Kabeção Rodrigues darão por terminado o dia com o “Concerto Água”.

O último dia, domingo, contará com dois Tours interpretativos do Mosteiro de Tibães, de manhã com o tema “Água” e à tarde “Economia Circular”, já Eunice Maia, fundadora da Maria Granel dará “Dicas para Reduzir o Desperdício” e está agendada uma Mesa Redonda com o tópico “Água Doce, Água Salgada, nosso património” organizada pelo Centro de Comunicação dos Oceanos.

Entre workshops, peças de teatro, showcookings, yoga, palestras e passeios, o GreenFest terminará com vários concertos em diferentes pontos do Mosteiro de Tibães, em Braga.