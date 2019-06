A parceria entre a Liga Portugal e a Estoril Sol Digital permitiu que os alunos do Colégio de São Caetano, em Braga, tivessem recebido 16 computadores portáteis para uso diário, para facilitar o acesso às ferramentas tecnológicas, que melhoram substancialmente o percurso de aprendizagem destes jovens e a respetiva evolução académica dos estudantes.

Mas os 16 computadores oferecidos pela Estoril Sol Digital foram apenas uma parte dos materiais de estudo e lazer doados ao Colégio de São Caetano de Braga pela Fundação do Futebol da LIGA Portugal, segundo as necessidades indicadas pela própria instituição, presidida por Custódio Lima.

Todos aqueles bens foram adquiridos através da angariação de fundos nas diversas ações sociais realizadas na Final Four da Allianz Cup, com patrocínio da ESC Online: Corrida do Adepto, leilão de bolas e camisolas dos clubes finalistas, além da venda de merchandising durante toda a semana do futebol, como explicou a diretora executiva de marketing da Liga Portugal, Susana Rodas.

A entrega dos materiais foi integrada num dia de atividades especiais da Fundação do Futebol, uma manhã diferente para os alunos que incluiu jogo amigável entre funcionários da Liga Portugal e os jovens do Colégio de São Caetano.

Celebrada através do patrocínio da marca ESC Online à Taça da Liga, a parceria com a Liga Portugal enquadra-se na estratégia de apoio ao desporto e de responsabilidade social da Estoril Sol Digital, e permite o apoio a projetos de solidariedade da Fundação do Futebol.

O Colégio de São Caetano, em Braga, tem por finalidade o acolhimento transitório e a educação integral de crianças e jovens desinseridos do meio familiar ou em situação de risco até à sua reintegração familiar, à sua reinserção, e ao seu pleno desenvolvimento ou total autonomia.