Sem se comprometer ainda com uma data, a EGEAC anunciou nesta quarta-feira que o Teatro do Bairro Alto, que até ao seu encerramento acolheu o Teatro da Cornucópia, reabrirá com a nova direção de Francisco Frazão no terceiro trimestre deste ano, altura do ano que corresponde ao início da nova temporada.

Entretanto, durante o verão, entre 14 de junho e 7 de julho, o Teatro do Bairro Alto contará com uma programação fora de portas, inaugurada com a instalação sonora “Gardens Speak”, da libanesa Tania El Khoury, na Sala das Janelas do Teatro da Politécnica, nos dias 14 e 15 de junho.

Francisco Frazão assumiu a direção do novo Teatro do Bairro Alto, resultante de uma reestruturação da rede de teatros geridos pela EGEAC em Lisboa, depois de ter sido escolhido no concurso público aberto pela empresa de gestão cultural da Câmara de Lisboa.

Segundo fez saber na altura, o novo Teatro do Bairro Alto apostará sobretudo no apoio a artistas emergentes nacionais e internacionais voltados para um campo mais experimental.