Durante esta quarta-feira, Dia Mundial do Ambiente, a Liga para a Proteção da Natureza, juntamente com uma centena de voluntários, reuniu-se em Setúbal, numa ação de limpeza na praia de Galapos, na Arrábida. Esta atividade teve como objetivo sensibilizar as pessoas e ajudar a conservar as praias.

Os voluntários recolheram 7 quilos de embalagens de plástico, 13 quilos de outros plásticos, 6 quilos de papel, 51 quilos de vidro e 102 quilos de lixo indiferenciado, referiu Ana Sofia Ribeiro, da Liga para a Proteção da Natureza, à Lusa.

“A nossa preocupação não é apenas a recolha de resíduos mas também a sensibilização das pessoas. E, daquilo que me apercebi, todos os participantes ficaram sensibilizados para a questão dos resíduos na praia e para as práticas da vida diária. Algumas pessoas foram apanhadas desprevenidas, mas saíram daqui mais conscientes para esta causa ambiental”, referiu a responsável.