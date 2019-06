A ligação fluvial entre o Barreiro e Lisboa deverá ficar parada durante a tarde desta quinta-feira.

A Soflusa justificou, em comunicado, o condicionamento pelo facto de os trabalhadores da empresa irem fazer um plenário: “No dia seis de junho, devido a um plenário convocado por organização sindical representativa dos trabalhadores da Soflusa, prevê-se a interrupção do serviço regular desta ligação fluvial”.

No mesmo documento, a Soflusa indica ainda que “em caso de paralisação do serviço regular, os terminais serão encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança”, revelando que a ligação entre Barreiro e a capital deverá ficar parada entre as 13h25 e as 16h30 e, entre a capital e o Barreiro, parar entre as 13h25 e as 16h55.