A China lançou, esta quarta-feira, sete satélites para o espaço, a partir do lançamento de um foguetão. Este foguetão foi o primeiro a ser lançado com recurso a uma plataforma móvel.

O lançamento, realizado no Mar Amarelo, foi o 306º da série Long March 11 - nome do foguetão -, mas foi o primeiro a ser feito no mar. Os chineses decidiram fazer o lançamento através do mar, uma vez que este tem uma posição maispróxima do equador e exige menos combustível, ajudando assim a diminuir os custos do lançamento e a reduzir apossibilidade de danificar o solo, refere o jornal Diário de Notícias.

A China pretende lançar, no próximo ano, um Mars Rover, veículo explorador de Marte.