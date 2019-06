Já é possível fazer compras no site do Benfica e pagar com criptomoedas, tornando-se um dos primeiros grandes clubes europeus a aceitar criptomoedas como meio de pagamento, revelou o Observador.

A par dos métodos tradicionais de pagamento pode também escolher o método da Utrust e a partir daí tem acesso à moeda original da Utrust, a bitcoin ou o ethereum.

“É um dia excitante para a história do S.L. Benfica, este em que anunciamos a decisão de aceitar pagamentos com criptomoedas. Os nossos benfiquistas fizeram do Benfica o clube especial e único que é e reconhecemos que muitos dos nossos adeptos são hoje utilizadores digitais. Quisemos, por isso, estar na vanguarda no que diz respeito à adoção de novas tecnologias e dar aos nossos adeptos a melhor experiência online. Estamos muito entusiasmados com as oportunidades que esta parceria com a Utrust apresenta para a evolução da nossa estratégia de comércio online e estamos ansiosos por aceitar os nossos primeiros pagamentos com criptomoedas”, afirmou o CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira.