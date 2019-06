Um grupo de investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço descobriu cinco estrelas raras.

"Entre 32 mil estrelas observadas em cadência curta, nos primeiros dois meses de operações científicas da missão espacial TESS (...) a equipa descobriu cinco raras estrelas 'roAp'", revela o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), em comunicado.

O IA diz ainda que duas das estrelas são “particularmente desafiadoras” porque uma delas “é menos quente do que a teoria previa” e a outra “oscila com uma frequência inesperadamente alta”.

“A importância desta descoberta reside no facto de elas serem autênticos laboratórios estelares. Permite-nos testar teorias relativas a fenómenos físicos fundamentais no contexto da evolução das estrelas, tais como a difusão de elementos químicos e a sua interação com campos magnéticos intensos”, revela Margarida Cunha, uma das investigadoras, citada em comunicado. A investigadora indica ainda que as estrelas roAp representam menis de 1% de todas as estrelas que apresentam temperaturas semelhantes.