A comemoração dos 75 anos do Dia D, que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial, contou com a participação dos atuais líderes dos países, que na altura constituíam as forças aliadas, cujo desembarque na Normandia é símbolo da libertação europeia sob ocupação da Alemanha nazi.

Foi na madrugada de 6 de junho de 1944, após um período de bombardeamentos aéreos e navais, que os Aliados, vindos de Inglaterra, atravessaram o Canal da Mancha e desembarcaram milhares de soldados na costa da Normandia, em França.

As comemorações deste ano contaram com a presença de vários líderes de países das forças Aliadas; como Donald Trump dos EUA, que está no último dia da sua visita ao Reino Unido; Justin Trudeau do Canadá; Emmanuele Macron de França, e Theresa May do Reino Unido. A Rainha Isabel II também marcou presença.

Trudeau, Macron e May leram testemunhos ou cartas de soldados dos respetivos países que lutaram na II Guerra Mundial. Já Trump leu o texto pronunciado por Franklin D. Roosevelt, então Presidente dos EUA.