O Tribunal Constitucional (TC) oficializou o partido apresentado por Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans – que se candidatou as eleições presidenciais em 2016. O partido chama-se Reagir, Incluir e Reciclar (RIR).

“O Tribunal Constitucional considera verificada a legalidade da constituição e decide deferir o pedido de inscrição, no registo próprio existente no tribunal, do partido político com a denominação ‘Reagir, Incluir e Reciclar’, a sigla RIR”, refere o acórdão do TC, citado pela Lusa.

O TC indica ainda que "10.688 cidadãos eleitores” requereram a oficialização dos partidos, mas apenas 7.613 assinaturas foram consideradas válidas.

Os fundadores do partido, em comunicado, deixaram um agradecimento: “Obrigada a todos os que confiaram em mim, me apoiaram e assinaram para a criação do partido, sem eles não teria conseguido”, revelou Tino de Rans, no comunicado.

Nas eleições presidenciais, Tino de Rans conquistou o sexto lugar.