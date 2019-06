A vítima, José Dantas, funcionário da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, de 60 anos, residente na freguesia de Rio Frio, em Arcos de Valdevez, estava a limpar os arcos da ponte medieval, situada no centro da vila arcoense, que atravessa o Rio Vez quando subitamente, caiu para a água, tendo morrido afogado, já que não sabia nadar.

Para o local foram os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, uma equipa da SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM e quatro militares do Posto Territorial da GNR de Arcos de Valdevez, tendo o óbito sido logo declarado, após o que o cadáver foi removido para o Gabinete Médico Legal e Forense do Alto Minho, em Viana do Castelo.