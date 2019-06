Uma colisão rodoviária entre dois bombeiros, ambos fora de serviço, ocorreu durante esta madrugada de quarta-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga.

A colisão frontal entre os automóveis, um conduzido por um bombeiro sapador de Braga e a outra por uma bombeira voluntária de Amares, esta última com necessidade de ter que ser desencarcerada, verificou-se na Estrada Nacional 201, entre Braga a Ponte de Lima.

Ao passarem nas imediações da estação de serviço e de abastecimento de combustíveis, da Q8, na freguesia da Lage, do concelho de Vila Verde, os automóveis chocaram, com grande violência, tendo as vítimas sido socorridas por camaradas das corporações da zona e das próprias instituições onde ambas as vítimas prestam serviço, como a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, os Bombeiros Voluntários de Amares, os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM, tendo a ocorrência sido registada pelo Posto da GNR de Prado.