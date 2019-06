Falámos recentemente neste tema, energia, as fontes naturais para nos mantermos ativos durante o dia. A verdade é que as barras de proteínas e as bolas energéticas parecem ser o que vem à mente, e nas lojas e corredores de supermercados continuam a ser o que parece estar no topo da lista. Mas continuo a insistir no bom e velho chocolate, até porque nem sempre as barritas e as bolas são o mais saudável.

Já falámos e já todos conhecemos vários dos benefícios do chocolate. O composto de que vamos hoje falar é a epicatequina, um flavonoide presente no cacau. Essa substância estimula a produção de óxido nítrico, elemento que dilata os vasos sanguíneos e otimiza o consumo de oxigénio. Assim, é possível manter o ritmo por mais tempo – e sem sentir tanto cansaço. Então aqui vai uma receita simples com apenas dois ingredientes-base e absolutamente deliciosa, e que pode levar consigo como snack, já que, esta semana, a temperatura vai baixar novamente, e não corre o risco de derreter.

BARRA DE CHOCOLATE PRETO COM CEREJAS FRESCAS DA GARDUNHA

Ingredientes

– Uma barra de chocolate preto, 85% cacau biológico

– 125 g de chocolate partido 85% cacau biológico (opcional)

– Uma mão muito cheia de cerejas frescas da serra da Gardunha ou do Fundão, lavadas e descaroçadas

– Uma pitada de flor de sal

– Uma colher de chá de pétalas de rosa (opcional)

Método

Derreta a barra de chocolate em banho-maria. Eu prefiro utilizar o método tradicional em tacho refratário, mas pode utilizar o que for mais conveniente para si. Vá mexendo até o chocolate estar bem derretido. Tire a taça do lume, coloque a outra parte do chocolate picado e envolva até estar cremoso. Junte a flor de sal e misture mais uma vez.

Numa travessa coloque a folha vegetal, verta o chocolate e disponha as cerejas. Se desejar, adicione as pétalas de rosa. Coloque no frio por 45 minutos.