O ex presidente da UEFA Lennart Johansson morreu esta terça-feira devido a uma “curta doença”, de acordo com a Sky Sports.

O homem sueco tinha presidido a UEFA durante quase duas décadas, entre 1990 e 2007, e foi durante o seu mandato que a Liga dos Campeões foi iniciada, sendo considerada hoje em dia uma das competições mais prestigiadas do mundo.

A UEFA lançou um comunicado esta quarta-feira a lamentar a morte de Johansson. “Ele mudou completamente a face do jogo europeu, em termos desportivos e comerciais”, escreveram. A entidade acredita que graças à chefia do antigo dirigente “a UEFA evoluiu de uma entidade puramente administrativa num subúrbio da capital federal suíça, Berna, para uma organização desportiva moderna e dinâmica baseada na Casa do Futebol Europeu, em Nyon”.

Como forma de homenagear Johansson, será feito um minuto de silêncio em todos os jogos da Liga das Nações, qualificações para o Campeonato Europeu de Futebol e UEFA Sub-21, durante esta semana.

"Ele era um apaixonado e dedicado ao futebol, que colocou sua paixão no centro da sua vida. Ele será sempre lembrado como um líder visionário, como o arquiteto da UEFA Champions League, e o futebol mundial estará sempre grato pela sua existência e por tudo o que ele conseguiu para o belo jogo ".