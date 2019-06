"Tratou-se de um choque frontal entre duas viaturas, que causou quatro feridos ligeiros e dois feridos graves. Os feridos graves ficaram encarcerados, mas estão conscientes, foram estabilizados e já transportados para o hospital", disse o comandante dos Bombeiros de Paços de Arcos, em declarações no local, citado pelo Jornal de Notícias.

O comandante adiantou ainda que os dois feridos graves são os condutores das duas viaturas que chocaram, sendo que uma delas circulava em contramão, informação confirmada também pela PSP.

As autoridades estão já investigar as causas do acidente, cujo alerta foi dado ontem pouco antes das 23h. Para o local, foram mobilizados 29 operacionais apoiados por 12 viaturas das organizações de socorro, segundo a página da Proteção Civil.

A circulação no sentido Lisboa-Cascais esteve encerrada até às 3h. No sentido contrário, o trânsito circulou de forma condicionada durante as operações de socorro e limpeza da via.