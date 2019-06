Em novo dia de mercado, Luka Jovic foi o nome em destaque desta terça-feira. O atacante sérvio de 21 anos fez uma época de sonho em 2018/19 ao serviço dos alemães do Eintracht Frankfurt e, por isso, há muito que a sua saída era dada como sendo um acontecimento certo.

Cobiçado por vários colossos europeus, faltava assim perceber qual seria o vencedor nesta corrida pelo ponta-de-lança. O mistério acabou ontem, com o Real Madrid a oficializar Jovic como o novo reforço do clube, confirmando assim a pista deixada pelo diretor desportivo do emblema da Bundesliga. “Há uma possibilidade de Luka Jovic assinar pelo Real Madrid. Espero e desejo que o Luka fique, mas também sou realista e sei que, se vier um grande clube e o quiser, não temos hipóteses”, havia dito Fredi Bobic no início do passado mês de maio.

O sérvio assinou com os merengues um contrato por seis temporadas, válido até 30 de junho de 2025.

Segundo o diário Marca, o clube blanco pagou 60 milhões de euros, mais cinco milhões de euros mediante objetivos, pela contratação do atacante que nas duas últimas épocas representou o Frankfurt por empréstimo do Benfica.

Entretanto, os alemães tinham acionado a opção de compra do passe do jogador ao clube da Luz por seis milhões de euros, ficando ainda o Benfica com direito a 30% da mais-valia.

Como tal, também os encarnados têm motivos para sorrir com a nova aquisição merengue, que significa um encaixe total superior a 20 milhões de euros (!!!) para os cofres da SAD encarnada.

O jovem jogador sérvio chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Estrela Vermelha, por cerca de 6,5 milhões de euros, mas nunca se afirmou no plantel encarnado, jogando apenas dois jogos na equipa principal.

Os números que sustentam o investimento A razão para os merengues terem apostado no ponta-de-lança é, de resto, simples de perceber: Luka Jovic marcou 27 golos nos 48 jogos que disputou em 2018/19. Foi também uma das grandes figuras da campanha dos alemães na Liga Europa, onde apenas caíram nas meias-finais, eliminados pelo Chelsea (vencedor da prova) nas grandes penalidades. Nos quartos-de-final, recorde-se, eliminaram o Benfica, com Jovic a marcar um dos dez golos que fez na prova europeia, que terminou com o estatuto de segundo melhor marcador, só ultrapassado pelo avançado francês dos blues Olivier Giroud (com 11 golos).

Já no campeonato alemão, o sérvio foi o terceiro melhor marcador (com 17 golos), ficando apenas atrás do espanhol Paco Alcácer (Borussia Dortmund), segundo melhor, com 18 golos, e a cinco do avançado do Bayern Munique Robert Lewandowski (22), líder nesta lista.

A chegada de Jovic ao plantel merengue vai, de resto, ao encontro do desejado número 9 pedido pelo treinador francês Zidane – que continua, aliás, com total liberdade de construir um plantel à sua medida depois da época desastrosa protagonizada pelo emblema da capital espanhola.

Recorde-se que, em 2018/19, os merengues só contaram com Benzema para aquela posição, depois da saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus.

Com um problema resolvido, Eden Hazard passa a ser aparentemente o próximo grande objetivo do clube presidido por Florentino Pérez. Porém, as negociações parecem estar a complicar-se. Segundo o site belga HNL, o Chelsea já terá rejeitado duas abordagens merengues pelo extremo esquerdo, considerando que os montantes oferecidos não são suficientes para permitir a saída do jogador. De notar que, após a conquista da Liga Europa, o internacional belga deixou claro que a sua saída de Stamford Bridge estaria para muito breve.

Lopetegui com contrato de longa duração Além de Jovic, o dia de ontem também deixou definido o futuro de outro protagonista que na época passada esteve ligado aos merengues, mas não pelas melhores razões. Depois de uma passagem pouco favorável pelo banco do Real Madrid, em que acabou, aliás, por ser despedido, Julen Lopetegui assume um novo desafio. O treinador espanhol vai ser o treinador do Sevilha nas próximas três temporadas (até 2022), informou o emblema andaluz.

Trata-se do quarto clube no currículo do técnico de 53 anos, depois de Rayo Vallecano (2013), FC Porto (2014/2016) e Real Madrid. O antigo selecionador de Espanha sucede a Joaquín Caparrós, que assumiu interinamente o comando da equipa onde milita o português Daniel Carriço, após a saída de Pablo Machín, em meados de março.

O Sevilha terminou a Liga espanhola 2018/19 no sexto lugar da tabela, último que garante entrada direta na segunda prova mais importante da UEFA (Liga Europa).

Ainda sem confirmações mas com grande destaque continua o jovem avançado do Benfica João Félix. Depois dos destaques na imprensa espanhola e de uma eventual aproximação do internacional português ao Atlético Madrid, é novamente na imprensa britânica que o avançado faz furor. João Félix continua a ser um interesse primordial para Manchester City e Manchester United que, de acordo com o Mirror, estão dispostos a bater os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Uma referência também para a Juventus de Cristiano Ronaldo, que espera anunciar em breve o novo treinador.

Maurizio Sarri estará a caminho da Juventus, escreveu o Tuttosport. Por sua vez, o Corriere dello Sport avançou que o emblema de Turim ofereceu ao técnico italiano, de 60 anos, um contrato de três anos no valor de sete milhões de euros por época.

Recorde-se que Massimiliano Allegri deixou a Velha Senhora no final da época, em que a Juve alcançou o octocampeonato.