A associação Animal entrega hoje, na Assembleia da República, uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos subscrita por mais de 22.500 pessoas a propor o fim dos subsídios públicos à tauromaquia.

Os subscritores desta iniciativa classificam a tauromaquia como uma “atividade cruel” e pedem “o fim dos subsídios e apoios público, diretos e indiretos”. E argumentam que muitas autarquias “oferecem subsídios para eventos tauromáquicos” ao mesmo tempo que faltam apoios para pessoas que “estão numa situação de desemprego, precariedade e até mesmo fome, incluindo crianças e idosos que não têm apoios sequer para as necessidades básicas”.

O documento realça ainda que “há verba para espetáculos que maltratam outros animais”, mas “nesses concelhos” é “gritante a falta de apoio a animais errantes, sempre com a justificação de que não existe dinheiro”.

Ao i, Rita Silva, da associação Animal, garante que os dinheiros públicos dados à tauromaquia são “bastantes significativos” e que existem “muitas pessoas indignadas com esse facto”. O objetivo desta iniciativa é iniciar “um caminho” para acabar com as touradas.

O parlamento chumbou, há quase um ano, uma proposta do PAN para abolir as touradas. O fim da tauromaquia é uma das principais causas do PAN e dos movimentos ligados aos animais. André Silva, em entrevista ao SOL, no sábado, defendeu que “Portugal não pode dizer que é um país civilizado enquanto tiver touradas”.