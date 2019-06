O Primavera Sound vai atravessar o Atlântico, entrando no cobiçado solo norte-americano, com um evento em Los Angeles, nos dias 19 e 20 de setembro de 2020.

“Há muitos anos que pensamos em Los Angeles, e as celebrações do nosso 20º aniversário [em 2020] parecem constituir um timing perfeito para a nossa decisão de nos expandirmos”, afirmou Gabi Ruiz, um dos organizadores do festival, ao Blitz.

O anúncio feito este sábado coincidiu com o fim do Primavera Sound de Barcelona. Ainda não foram anunciados quaisquer nomes para o cartaz do festival californiano, mas a organização contará com a parceria da gigante Live Nation.