O primeiro leilão de capacidade de receção na rede dedicado, em exclusivo, à energia solar, que vai disponibilizar um total de 1.400 megawatts (MW) distribuídos por quatro zonas, conta já com cerca de 300 interessados, foi hoje anunciado.

“Na quinta-feira vamos fazer uma sessão de esclarecimento com todos os interessados no leilão e temos, neste momento, aproximadamente 300 participantes”, revelou o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que falava aos jornalistas em Lisboa.

Um dia após a primeira sessão de esclarecimento será disponibilizada uma página ‘online’ que, numa primeira fase, tem o intuito de fornecer informação sobre o leilão.

De acordo com o governante, este deverá ocorrer na segunda quinzena de julho, embora a data concreta ainda tenha que ser estipulada por um júri em coordenação com o Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMIP).

Em causa, estão 1.400 MW a serem distribuídos por quatro zonas, sendo a capacidade de receção na região centro de 795 MW, em Lisboa e Vale do Tejo de 340 MW, de 235 MW no Alentejo e de 35 MW no Algarve.