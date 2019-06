O Tribunal de Contas (TdC) controlou 1300 entidades, envolvendo cerca de 250 mil milhões de euros de despesa pública, no ano passado. Ao todo, foram fiscalizados 2600 atos e contratos, realizadas 57 auditorias, verificadas 548 contas de organismos públicos e decidiu 49 processos de efetivação de responsabilidades financeiras. Uma atuação que custou cerca de 27 milhões de euros, correspondente a 0,015% do total da despesa inscrita no Orçamento do Estado para 2018. Os números foram avançados pela entidade liderada por Vítor Caldeira, no relatório de atividades e contas referente a 2018.

No ano passado, deram entrada 4100 processos para fiscalização prévia. Mas o TdC, no seu relatório diz que, o número de processos com decisão de concessão ou recusa de visto totalizou 2602, referentes a 532 entidades, com um volume financeiro de cerca de 5356 milhões de euros. “O valor controlado aumentou 16%. E 25% dos processos entrados formaram visto tácito, correspondendo a 5% do valor dos processos controlados”, refere o documento.

A entidade liderada por Vítor Caldeira revela que se assistiu a uma redução de encargos de 14,8 milhões de euros. E explica que esta diminuição se deve ao “diálogo com as entidades”, lembrando que foram devolvidos 3194 processos para esclarecimentos ou pedidos de elementos adicionais.

O Tribunal de Contas esclarece ainda que a maioria dos processos respeita a empreitadas (715), seguidos das aquisições de serviços (695), mas os outros tipos de contrato, onde se inserem instrumentos jurídicos de grande complexidade, como as concessões e as Parcerias Público-Privadas, aumentaram significativamente (55%) e representaram cerca de 30% do montante controlado.

“Dos processos visados, 16% foram com recomendações, correspondendo a um volume financeiro de 1004 milhões de euros. Dos processos decididos, apenas 2% foram recusados (correspondendo a 54 processos), com um volume financeiro de 182 milhões de euros (3% do total do valor controlado)”, diz.

Auditoria

No ano passado, o TdC emitiu o parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE), incluindo a da Segurança Social (CSS), sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, todos relativos a 2017. “Foram formuladas 94 recomendações, tendo a elaboração dos pareceres assentado no desenvolvimento de 62 ações preparatórias. Em 2018, foram concluídas 57 auditorias e verificações externas de contas (554 recomendações) e foram ainda realizados sete estudos preliminares com vista à preparação de auditorias sobre assuntos emergentes, como prevenção e combate a incêndios, demografia, alterações climáticas e desertificação”, diz no relatório.

Já no âmbito da verificação interna de contas, foram apresentadas ao Tribunal de Contas 6954 contas e proferidas decisões de homologação (com e sem recomendações) e de recusa de homologação relativamente a 548 contas com um volume financeiro de 173.396 milhões de euros.

A atuação do Tribunal de Contas não ficou por aqui. De acordo com o relatório de atividades, foram também realizados 49 processos de efetivação de responsabilidades financeiras concluídos. “Dos 14 processos sujeitos a sessão de julgamento, 13 tiveram sentença condenatória e uma absolutória”, salientando ainda que “foram ordenadas reposições no montante de 846 mil euros, aplicadas multas no montante de 111 mil euros e foram ainda pagos voluntariamente antes de julgamento 28 mil euros”. Existem ainda 58 processos para aplicação de multas por falta de colaboração com o Tribunal.