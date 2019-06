Charles Eugène Jules Marie Nungesser, de seu nome completo, era um rapaz apessoado. E, depois da Grande Guerra, estimado como nunca. Há quem diga que participou em 53 combates aéreos e que os venceu todos. Os números têm por hábito ser corretos mas, neste caso especial, houve muita especulação. Pouco importa: foi um herói. Muitos compararam-no a Charles Lindbergh, o ás americano da aviação que realizou o voo solitário de Nova Iorque a Paris a bordo do Spirit of St. Louis. A verdade é que a façanha de Charles desinquietou Charles para toda a vida. E também para a morte.

Nungesser era um inquieto e, aí, ponto final. Miúdo ainda, resolveu ir até ao Rio de Janeiro em busca de um tio de duvidosa existência e, como seria de esperar, vagueou por toda a cidade sem o encontrar. Seguiu para Buenos Aires. Trabalhou como mecânico de automóveis, participou em corridas, dedicou-se ao boxe e aprendeu a conduzir aeroplanos. Surpresa! Uns anos mais tarde, o tio apareceu-lhe na vida como um daqueles bonecos que saltam de uma caixa de molas. Existia mesmo. E deu-lhe emprego numa plantação de cana-de-açúcar.

Ora batatas!, terá pensado Charles. Com a guerra a ter início, marchou para França e para o 2.o Regimento de Hussardos. Não fazia o seu género. Tinha a cabeça no ar, se assim se pode dizer. Pediu a transferência para a Força Aérea. Incluíram-no na Esquadrilha VB106 e tornou--se uma lenda.

Uma lenda rebelde. De tal forma que foi encarcerado várias vezes por indisciplina e por falta de respeito para com os seus superiores. Como resposta, desenhou na fuselagem do seu avião uma caveira e tíbias cruzadas com um caixão por cima. Os camaradas invejavam os seus excessos. Até porque, no geral, eram excessos de mulheres, vinhos caros e automóveis desportivos. Charles era um galã e fazia questão de o demonstrar cabalmente. As cicatrizes que exibia na face davam-lhe um charme acrescido de quem encarava a morte de frente. E não tinha medo dela. O seu registo clínico exibia: cinco fraturas da mandíbula superior, duas fraturas da mandíbula inferior, uma peça de metralha incrustada no braço direito, ferida de bala na boca, atrofia dos tendões da perna esquerda e mais um rol ilimitado de intervenções cirúrgicas.

Palavras

“Que importa à generalidade das pessoas o que tenho para fazer e o que quero fazer?”, perguntava Charles em resposta à pergunta na última entrevista que concedeu. “Um raide não é nada enquanto não começa. O que vale não é a partida, é a chegada”.

Falava o homem que nunca chegou. Ou que nunca se soube onde chegou. Ficou para sempre como o Mistério do Pássaro Branco.

No dia 4 de junho de 1927, ainda havia gente com esperanças de que Charles Nungesser estivesse vivo. Ele e François Coli, seu navegador, conhecido pelos seus voos sobre o Mediterrâneo. Charles queria ser como Charles. Isto é, Nungesser queria ser como Lindbergh. Trocara a sua última aeronave, Le Chevallier de la Mort, com um coração negro de lado, no meio do qual emergiam o crânio e as tíbias, pelo Oiseau Blanc, um biplano Levasseur PL 8, pintado com as suas velhas insígnias da Grande Guerra. No dia 8 de maio levantaram voo do aeródromo de Le Bourget com destino a Nova Iorque.

Depois, o silêncio.

Um jornal do Maine revelou, dias mais tarde, que os aviadores franceses tinham aterrado naquela zona dos Estados Unidos e que foram recebidos num clima de total euforia. Qual quê? Aldrabice barata de repórter sem escrúpulos.

O Pássaro Branco foi avistado pela última vez sobre a costa da Irlanda.

Nungesser e Coli defrontavam um inimigo desconhecido: o Atlântico Norte e as suas súbitas mudanças de disposição.

“Quando estou diante de um adversário e julgo tê-lo ao alcance da minha metralhadora, fecho os olhos e atiro. Quando torno a abri-los, umas vezes vejo o inimigo precipitar-se e outras vejo-me na cama de um hospital”, costumava galhofar Nungesser. Mas ninguém dispara rajadas de metralhadora contra o vento arrebatador e contra nuvens negras trovejantes.

Em Paris, o silêncio de Charles era demasiado inquietante. Diariamente, a imprensa gastava páginas e páginas sobre o herói desvanecido: “Nungesser não é apenas um grande ás da aviação e um homem de coragem desmedida, mas também um cavalheiro encantador que cultiva o espírito de humor nos momentos mais sensíveis. Uma figura deste tamanho não pode ter desaparecido para sempre, já não diremos da face da Terra, onde tão pouco parava, mas do imenso céu azul que sulca como uma ave e domina como um senhor”.

Belas palavras.

Diriam os ingleses: “Famous last words”.

Na véspera de embarcar tivera uma das suas tiradas sarcásticas: “Partiremos amanhã, de certeza. E esperamos chegar. Seria muito bizarro que um homem pudesse voar de Nova Iorque a Paris e o regresso fosse impossível. Ao fim de poucos anos, todos os americanos estariam em França”.

O tempo foi passando sem respostas, apenas ansiedade e suposições. Depois, dia a dia, até essas desapareceram também. A França convenceu-se de que Charles Nungesser, o seu aviador encantado, não voltaria lá do reino dos céus. Talvez tenha continuado a voar para sempre como o pássaro que algum deus menor o impediu de ser...