Obrigatório pensar o Voto

Alcançámos novo marco histórico. Não orgulha nada. Não é positivo para ninguém. Mas, e também por isso tudo, muito menos deve ser desvalorizado: Nestas eleições Europeias, com quase setenta por cento, registamos o recorde absoluto de abstenção em Portugal. Façamos uma breve reflexão histórica.

A abstenção aumentou de forma exponencial em Portugal desde os 8,1% em 1975. Registámos 44,2% nas legislativas de 2015 (chegou mesmo a 88,3% dos portugueses residentes no estrangeiro), nas autárquicas de 2017 rondou os 44% e, agora, um estrondo de 69% nas europeias de 2019.

A problemática não é apenas atual mas, só porque o “hoje” colidiu com uma nova ida às urnas dos portugueses, voltou a haver discussão sobre esta matéria.

Há poucos dias o país voltou a acordar para o debate sobre a abstenção. Repito porque é muito preocupante: 69% dos eleitores portugueses não participaram nas recentes eleições europeias. Muitos afirmaram que estamos perante um problema sério para o funcionamento das democracias e que, em função dos extremismos e populismos em voga hoje em todo o Mundo, estes números colocam em causa as próprias dinâmicas e legitimidades eleitorais.

Tenho de introduzir uma especificidade sobre estes valores, da abstenção, para ser justo e sério. À data de hoje temos mais um milhão de recenseados nos cadernos eleitorais, em território nacional, do que pessoas com nacionalidade portuguesa e com idade de votar. Comparando os números dos cadernos eleitorais com os do INE, ou seja, utilizando então apenas os dados do INE iremos baixar automaticamente a taxa de abstenção das últimas eleições europeias de 69 para 60%.

Há outra informação nova: A introdução do recenseamento automático. Acrescentou-se aos cadernos eleitorais perto de um milhão de portugueses a viver fora do nosso País. Sabemos, e recordemos o exemplo que dei das Legislativas de 2015, que na comunidade portuguesa residente no estrangeiro têm existido valores de abstenção mais elevados. É importante que futuramente se possa calcular em separado a taxa no território nacional e na emigração. Não é para mitigar os maus números que temos de elevada abstenção mas apenas para se ter uma noção mais clara do que falamos e, dessa forma, procurar soluções para este problema.

Começo por assumir que sou a favor do voto obrigatório em termos abstratos. Naturalmente, sei que determinadas condicionantes podem fazer com que se fique com dúvidas sobre a introdução da obrigatoriedade do voto. Mas, seguramente, não fui influenciado por qualquer académico que seja defensor desta medida, como Arend Lijphart, ou pelo sucesso belga de ter apenas 11% de abstenção. Fui influenciado apenas por querer que num futuro próximo sejamos um país com portugueses mais empenhados em Portugal, mais participativos, mais informados e conscientes.

Há sempre que analisar as duas partes. Sei que haverá muita gente que é manifestamente contra esta medida.

Sei que quem discorda dirá, e aceito, que parte dos eleitores, em função de uma possível obrigatoriedade, irá votar por impulso, escolhendo no momento em quem ou no que vai votar. Mas, mesmo nesse grupo de eleitores desinformados, acredito que crescerá uma maior consciencialização de quando e como devem participar, de quem se apresenta a votos e quando há ciclos eleitorais. E esse passo já será uma pequena conquista face à realidade que temos.

É comum ser referido e questionar-se qual a base de legitimidade dos eleitos em função da percentagem de quem votou versus quem se ausentou de participar na decisão (e que tem sido o grupo maioritário em Portugal).

Há quem defenda que tornar o voto obrigatório irá trazer à decisão política as pessoas mais manipuláveis e menos informadas. Não acredito e, em sinal contrário, defendo mesmo que todos os partidos políticos e movimentos de cidadania devem dirigir-se a esse grupo da população e não – lá está! – ignorando estes eleitores para evitar que o espaço fique livre para as forças populistas e antidemocráticas… pensem no Brexit.

Há sempre quem diga que aplicar uma coercibilidade é manifestamente oposto à liberdade. Não creio. Vivemos uma democracia assente em princípios que exigem coercibilidade em diversas matérias para assegurar a normalidade do Estado. Alguém aplica a ausência de liberdade na coerção que, bem, o Estado exerce em tantos setores? Claro que não.

Acredito que votar é um ato de liberdade, um direito e um dever. Naturalmente que não vejo que se torne numa imposição do Estado. Será, isso sim, uma forma de se viver num país e num Estado mais participado.

A meu ver, a liberdade nunca está em causa. Nos países (são 22 no Mundo) que impõem o voto obrigatório, como a Bélgica, o Luxemburgo ou a Austrália, os eleitores são livres de votar nulo ou em branco e, por isso mesmo, apenas se procura garantir a sua participação sem retirar a liberdade.

Saibamos que, desde 1971, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu que o voto obrigatório não é antidemocrático nem viola a liberdade de pensamento.

Mas isso já lá foi em 1971, há 48 anos atrás, hoje em 2019 convém passarmos à prática o que já todos veem.

Quero acreditar num sistema de maior participação eleitoral e menor variação das taxas de participação entre diferentes grupos socioeconómicos e nunca em limitar a liberdade de quem participa.

Seja por discriminação fiscal, e objetivamente sabemos que não é direta entre todos os eleitores e que carece de planeamento e estudo económico-financeiro, mas que haja uma aplicação tributária inferior para quem vota e taxas máximas para quem – sem justificação – se ausenta de participar. Sejamos justos.

Sobre europeias, por exemplo, que quem não vota não deva poder candidatar-se ao programa Erasmus ou a subsídios europeus, salvo exceções devidamente justificadas.

São dois pequenos exemplos, apenas isso e com necessidade de ponderação, mas seguramente seria melhor do que como está.

Mas é preciso apresentar mais ferramentas para incentivar uma maior participação dos portugueses. Em parte, alinho pelo diapasão de que a culpa é dos partidos e de quem está político que não “convence” ou que não “dá esperança ou motivação” para levar os eleitores às urnas. Faltam líderes, é certo.

Vejamos a parte prática com melhores ferramentas, e este ano demonstrou ser possível em moldes diferentes do antigamente e mais simples, do voto antecipado. Como também é fundamental pensar na desmaterialização e deslocalização através do voto eletrónico ou, mais a frente a meu ver, potenciar o voto inclusive através da internet.

Há algo que não pode continuar igual: O galopar destes números de ausência de participação cívica e, sobretudo, a inércia de quem pode contribuir para incentivar quem fica em casa para que vá votar. Participar. Escolher. Eleger.

Acredito numa possível mudança porque sei que continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes é utópico.

Portugal precisa e todos somos precisos para trabalhar esta matéria… sem abstenções de cada um.