As subidas dos preços das casas em Portugal vão ser menos expressivas este ano, já que a procura está a ser mais fraca. A conclusão é do inquérito RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey, realizado pela Confidencial Imobiliário.

O inquérito de abril revela uma descida nas consultas por potenciais clientes, sendo já o sétimo mês de variações negativas.

"As vendas acordadas desceram pelo segundo mês consecutivo a nível nacional, apresentando, quando desagregadas a nível regional, uma tendência de queda em Lisboa e no Algarve, mas mantendo-se estáveis no Porto", refere em comunicado, Já em relação às "perspetivas de vendas para os próximos três meses, os inquiridos apresentam expetativas apenas marginalmente positivas para as três regiões".

"O mercado de habitação parece estar a perder dinâmica", refere Simon Rubinsohn, Chief Economist do RICS, acrescentando que "a capacidade financeira de acesso à habitação e a falta de oferta podem estar a fazer-se sentir sobre a procura".