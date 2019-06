As assinaturas mensais de transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP) ganharam 14.603 novos clientes nos últimos dois meses, com a entrada em vigor do designado passe único. A informação foi avançada pelos Transportes Intermodais do Porto (TIP) à Lusa.

De acordo com a TIP, que gere o tarifário Andante, dados recolhidos entre 20 de março e 30 de maio mostram ainda que 39.289 clientes deixaram os passes Zona 2 e 3 para comprar o metropolitano, que custa no máximo 40 euros mensais por utente.

A segunda fase do Programa de Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) entrou em vigor em maio com o “início da comercialização da assinatura Andante municipal, que permite circular dentro de cada um dos municípios da AMP” por 30 euros mensais. Nesta segunda fase, foi ainda alargado o sistema intermodal Andante a toda a AMP, “integrando os concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Paredes, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira e Vale de Cambra”, além de “um conjunto expressivo de novos operadores” privados, acrescenta a TIP.

No que diz respeito à Metro do Porto foi registado um crescimento de 9% no número de passageiros, desde abril. Em relação à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) assistiu-se a um aumento de 2,2% no número de clientes com assinatura em abril de 2019, face ao período homólogo de 2018. Este aumento correspondeu a uma subida de 4,8 milhões de passageiros para 4,9 milhões.