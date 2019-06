Confissão à socialista: até já António Costa rejeita votar no PS em outubro

Tanto quanto sabemos, na Hungria não há barraquinhas montadas nas estradas com inspetores tributários prontos a assaltar à mão armada os contribuintes indefesos, numa flagrante violação dos direitos individuais.

1. Após o rescaldo das europeias, voltámos à realidade. E a realidade do país socialista-geringonçado consegue a proeza de se revelar ainda pior que o cinismo e a hipocrisia do discurso mediático dominante nos dias que correm entre nós. Os líderes políticos, após o veredito dos portugueses, resolveram ir de férias esta semana: nos primeiros dias da semana, António Costa escondeu-se; Rui Rio e Assunção Cristas desapareceram – e até a histriónica Catarina Martins e Jerónimo de Sousa decidiram ser a rainha e o rei dos gazeteiros (qual Matthew Broderick no seu icónico Day Off…). Enquanto os políticos nos deram descanso e nos pouparam à sua habitual falta de senso (mais notória nalguns do que noutros), eis que a verdade sobre o estado da administração pública portuguesa geringonçada se tornou notória e incontestável: primeiro, com a perseguição da Autoridade Tributária, digna do Faroeste; depois, com a confusão monumental na emissão de serviços de transporte; finalmente, com o caos digno de terceiro mundo decorrente das suspensões na Soflusa.

2. Foi, pois, uma semana aziaga para o Governo do PS de Costa: e como não houve festança, não houve Costança. Ou melhor: Costança aproveitou a sucessão de casos de pura incompetência política e de afronta aos direitos dos portugueses e decidiu ir a banhos para o Algarve. Vá lá, desta feita, a fuga de António Costa às suas responsabilidades não se deu para Palma de Maiorca, como havia sucedido na sequência dos incêndios florestais de Pedrógão Grande: António Costa quedou-se agora pelo sul do território nacional. Acaso Portugal fosse uma democracia a sério, os acontecimentos da passada semana gerariam uma revolta popular estridente, uma mobilização cívica de condenação das práticas atentatórias dos mais elementares direitos dos cidadãos portugueses, um grito de alerta generalizado por parte do poder mediático, designadamente dos comentadores políticos. Pelo contrário, segundo um dos comentadores políticos (ou políticos comentadores) mais badalados da nossa praça, o Governo de António Costa não só terá saído incólume como ainda terá reforçado a sua credibilidade e reputação. Porquê? Porque resolveu o problema de imediato, reagindo prontamente às informações da comunicação social! Ora, esta interpretação é o equivalente político de se considerar um ladrão de casas um verdadeiro herói (e não um criminoso, como julgaria qualquer pessoa dotada de lucidez e bom senso), desde que limpe devidamente a casa, não deixando qualquer prova incriminadora!

3. Enfim, está instituída presentemente em Portugal uma cultura de subserviência serôdia ao PS geringonçado de António Costa, tudo se desculpando, nada se apontando, nenhuma censura se fazendo. O que prova que Portugal é uma democracia mais iliberal que a Hungria de Viktor Orbán. Tanto quanto sabemos, na Hungria não há barraquinhas montadas nas estradas com inspetores tributários prontos a assaltar à mão armada os contribuintes indefesos, numa flagrante violação dos direitos individuais. Apostamos que nem António de Oliveira Salazar se lembraria desta – como um nosso amigo facebookiano descreveu, com piada e muito acerto, o António do nosso tempo (o Costança!) criou a PIDE – Polícia do Imposto e da Defesa do Estado. Que, em termos de agressividade contra os direitos dos cidadãos e de capacidade para espalhar o medo e coagir as pessoas, não fica nada a dever à sua homónima do passado. E o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (que é uma pessoa séria e esforçada) meteu os pés pelas mãos na explicação que deu em entrevista televisiva. Então o Governo desconhecia em absoluto a operação “Assalto no Asfalto” da Polícia do Imposto e da Defesa do Estado (PIDE), mas sabia que já se haviam realizado operações idênticas no passado? Que já se estaria a tornar uma prática habitual da administração fiscal? Mais: o Sol revelou, em primeiríssima mão, que as operações de saque ao contribuinte constavam do plano de atividades para o presente ano – que o Governo só poderia desconhecer por gritante incompetência, displicência ou incúria.

4. Adicionalmente, ficámos a saber que o Governo aprovou uma medida que, na sua globalidade, é socialmente justa – a redução do preço dos passes de serviços de transporte –, sem no entanto antever que a procura iria aumentar substancialmente. Esta é mais uma evidência de que António Costa e seus correligionários governam apenas para a comunicação social. Governam para as manchetes dos jornais e aberturas de espaços televisivos – sempre em função dos seus interesses políticos; nunca em prol dos portugueses. Perante o descalabro geral, após a manifestação mínima de revolta dos portugueses, o que fez António Costa? Pediu desculpa e prometeu que, caso seja eleito, resolverá todos os problemas dos portugueses! Se tiver o seu votozinho, agora é que António Costa trabalhará para si! Mais uma vez, o primeiro-ministro goza descaradamente com a cara dos portugueses – então o que andou Costa a fazer nos últimos quatro anos? Não é ele o primeiro--ministro em exercício de funções? Ao pedir desculpa – o que demonstra que, de facto, o líder do PS tem um talento natural para o teatro –, o líder da oposição Costa evidenciou, para além de qualquer dúvida razoável, a incompetência do primeiro-ministro António.

5. Ora, se até António Costa já reconhece a fraude governativa que foi a geringonça, se até António Costa já pede desculpa pelo estado deplorável em que se encontra o Estado português, isto significa que já nem António Costa votará no PS nas próximas eleições legislativas. Talvez por esta razão, Costa admitiu, na noite das eleições europeias, que raramente um Governo em funções ganha as legislativas. Ele sabe melhor do que ninguém o que andou a fazer – e a não fazer… António Costa está desejoso que o PPD/PSD assuma as funções de primeiro-ministro e drene – mais uma vez – o pântano em que o PS (agora com a extrema-esquerda) atolou o país…

6. Caro(a) leitor(a): já sabe, se não quiser pedir desculpa mais tarde à la António Costa, em outubro não vote no PS. O arrependimento não mata, mas mói…

joaolemosesteves@gmail.com

Escreve à terça-feira