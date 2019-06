O PSD está furioso com Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República não só antecipou uma vitória do PS nas eleições legislativas como não escondeu que prevê “uma crise na direita portuguesa nos próximos anos”. As reações dos lideres do PSD e CDS foram contidas, mas não falta quem veja nesta declaração uma intromissão no jogo político que não cabe a um Presidente da República.

“O Presidente da República não é um comentador televisivo, é um integrador para assegurar o regular funcionamento das instituições e isso não fez. Falhou, errou”, afirmou Ângelo Correia à agência Lusa. O histórico do PSD, que foi escolhido por Rui Rio para coordenar o programa do PSD na área da Defesa, não só acusa Marcelo de se comportar como um “comentador” como de “extravasar das suas funções constitucionais”.

O Presidente da República fez, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), na sexta-feira, em inglês, uma análise sobre o que poderá acontecer na política portuguesa nos próximos anos. “O PS teve 33% e poderá ter, quem sabe, mais alguns pontos”. A direita está numa numa situação “muito preocupante” e há sinais de crise. “Diria que há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

A quase 4 meses das eleições, os sociais-democratas dispensavam que o Presidente da República aparecesse a prever o crescimento do PS. A popularidade do Presidente obriga, porém, a alguma contenção. “Não se pode bater de frente com um Presidente com esta popularidade”, avisa um dirigente social-democrata.

Rui Rio classificou a análise de Marcelo como “um bocadinho superficial” e prefere falar numa crise de regime. “A crise não está só à direita, a crise está no regime como um todo. Neste momento está à esquerda no poder e, portanto, disfarça à esquerda. Mas o problema é transversal, nós temos uma crise efetiva de regime, com um descrédito muito grande de todo o sistema partidário, não é à direita nem à esquerda”, afirmou.

Rui Rio não ficou sozinho na resposta ao Presidente da República. O ex-ministro José Luís Arnaut defendeu que “há uma crise de confiança no atual sistema, isso há, como se vê pela abstenção”, mas “essa crise toca todos os partidos do sistema”. Ao i, o ex-líder da JSD e deputado Duarte Marques defende que “quando quase 70% dos portugueses não votam e o país está neste estado, com os transportes num estado calamitoso, a corrupção a crescer, os hospitais no caos, a dívida a aumentar e a Segurança Social a deixar as pessoas desesperadas, a crise está mesmo na democracia e no regime. Esse deve ser o foco do Presidente, do governo e de todos nós”.

A declaração do Presidente da República surge numa altura em que a liderança de Rui Rio volta a ser questionada. Jorge Moreira da Silva, num artigo no “Expresso”, no sábado, defende que Rui Rio se devia ter demitido para abrir a porta a uma mudança de liderança. O ex-vice-presidente do PSD considera ainda que o líder do partido “deve alterar drasticamente a sua estratégia até às legislativas”. Marques Mendes também defendeu, este domingo, que “faltam causas” e “protagonistas com peso”. No seu comentário, na SIC, o ex-líder alertou que “à direita podemos ter um apagão longo e penoso. Um mau resultado nas legislativas vai levar a crises internas e muito provavelmente a crises de liderança”.

Cristas na Direita Assunção Cristas também reagiu ao alerta lançado pelo Presidente da República. “Estamos a trabalhar intensamente para apresentar a todas as pessoas propostas sérias e válidas. A trabalhar intensamente para que em outubro as coisas sejam diferentes”. A líder do CDS evitou entrar em polémica com o Presidente da República e prometeu que o CDS está atento ao sinal dado pelos eleitores nas eleições europeias em que o partido teve o pior resultado de sempre.

Nas jornadas parlamentares do CDS, que se realizam no Porto, Nuno Magalhães afirmou que “o CDS será contra qualquer tipo de experimentalismo ideológico em relação à Lei de Bases da Saúde. Não deixaremos que a lei de bases se transforme num brinquedo ideológico da maioria das esquerdas encostadas”.

A declaração do líder parlamentar do CDS teve uma resposta imediata dos socialistas. A vice-presidente do grupo parlamentar Jamila Madeira defendeu que “este contributo dado pelo CDS está em linha com o comentário do senhor Presidente da República relativamente à crise da direita. Uma vez mais, temos a direita a esquecer-se de falar com os portugueses, não dando resposta àquilo que os cidadãos pedem: mais SNS e reforço da qualidade da saúde”. Ao contrário do PSD, os socialistas gostaram de ouvir o Presidente da República.