Cerca de uma centena de pessoas despiram-se, no domingo, em frente à sede do Facebook e do Instagram, em Nova Iorque, num protesto contra a censura na rede social do corpo feminino.

O protesto, levado a cabo pelo fotógrafo Spencer Tunick e pelo Movimento Nacional Contra a Censura, através da campanha #WeTheNipplecampaign levou os manifestantes a deitarem-se na estrada, sem qualquer roupa e somente com grandes imagens de mamilos masculinos a cobrir os órgãos genitais - e os mamilos.