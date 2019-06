A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai entregar amanhã os primeiros dividendos ao Estado desde 2010. Em causa está o pagamento de 200 milhões de euros, que foi aprovado na assembleia-geral da instituição financeira liderada por Paulo Macedo no final de maio.

"Nos termos legais, avisa-se que de acordo com o deliberado em Assembleia Geral de 31 de maio de 2019, no próximo dia 5 de junho, irá ocorrer o pagamento do dividendo relativo ao exercício de 2018, sendo o valor unitário de 0,2601359546 por ação", diz em comunicado à CMVM, acrescentando ainda "que o pagamento será efetuado via Central de Valores Mobiliários".

Este valor já tinha sido confirmado pelo banco, em fevereiro, depois da instituição financeira ter apresentado lucros de 496 milhões de euros, referente a 2018. Feitas as contas, os dividendos correspondem a 59% dos lucros obtidos. Uma evolução que, segundo Rui Vilar, administrador do banco estatal, iria permitir à Caixa “regressar à remuneração acionista”.

Paulo Macedo já tinha garantido que a ideia é que estes dividendos sejam os primeiros “de uma longa série” de pagamentos a levar a cabo pelo banco público.

A par da Caixa, o ministro das Finanças vai receber ainda 645 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal – valor mais alto de que há registo em lucros do banco central transmitidos ao acionista. No total, as Finanças vão receber 845 milhões de euros em dividendos, acima dos 326 milhões de euros previstos no Orçamento do Estado de 2019, permitindo dar alguma folga orçamental a Mário Centeno.