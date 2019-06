Marques Mendes considerou, no seu comentário na SIC, que António Costa comete um “erro político” se escolher Carlos César para o cargo de presidente da Assembleia da República, mas não ficou sem resposta. O líder parlamentar do PS acusa o comentador de lançar “boatos e falsidades”.

Carlos César afirma, na sua página do Facebook, que Marques Mendes “não sabe o mínimo para dizer o que disse sobre esse assunto” e “publicita conscientemente boatos e falsidades, e, com a maior das facilidades, vai dizendo uma coisa e o seu contrário ao longo do tempo”. César acusa ainda o ex-líder do PSD de ser, “fundamentalmente, um comerciante político”.

A reação de Carlos César surgiu depois de Marques Mendes ter criticado duramente a possibilidade de o agora líder parlamentar do PS vir a ser o próximo presidente do parlamento. “António Costa está prestes a cometer um sério erro político”, ou seja, “substituir Ferro Rodrigues por Carlos César na presidência da Assembleia da República”, disse o comentador. Para o ex-líder do PSD e conselheiro de Estado, Ferro Rodrigues é “um senhor e um senador” e tem “muito mais prestígio” do que o atual presidente do PS. “António Costa vai cometer um erro político e acho que, no plano pessoal, não se faz isto a Ferro Rodrigues. É uma desconsideração enorme”.

Na resposta ao comentador, César lembra que tem “40 anos de exercício de cargos públicos” e recusa que seja Marques Mendes a avaliar os seus “méritos ou a falta deles, sejam eles de que natureza forem”. E acrescenta: “Ao contrário do que sugere Marques Mendes o meu currículo na política não é o resultado de escrutínios nos aparelhos partidários, mas, para além do meu empenhamento cívico, o resultado de sucessivas e muito expressivas votações dos meus concidadãos eleitores, particularmente desde 1996, sem trocas de favores nem apoios ancorados na comunicação social”. Carlos César não nega, porém, que poderá vir a ser o próximo presidente do parlamento e garante que “as pessoas que devem saber” já conhecem as suas “disponibilidades” em relação ao futuro.