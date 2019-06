O maior exercício de Proteção Civil feito em território nacional, que aconteceu na última semana, foi feito com um atraso de cerca de oito meses. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) entregou a candidatura no inicio de 2017 para a realização deste exercício em Portugal. Na altura da candidatura, a ANEPC prometeu à União Europeia (UE), que financiou o projeto em 80%, que a simulação tinha data marcada para outubro de 2018. Mas o prazo não foi cumprido.

Simulações em 22 municípios do país

Segundo fonte citada pelo JN a UE terá pressionado a Proteção Civil a avançar com o exercício, dado o atraso. Este exercício, que contou com a participação de 150 operacionais vindos de Espanha, Bélgica, Alemanha, Croácia e França, serviu de teste ao Mecanismo de Proteção Civil Europeu. As simulações contaram com a participação de dois mil figurantes e foram realizados em 22 municípios entre os dias 28 de maio e 1 de junho.

Resultados

Até ao momento ainda não foram divulgados dados conclusivos das simulações realizadas. Espera-se que o exercício realizado tenha sido relevante para a afinação do Mecanismo de Proteção Civil Europeu.