O Banco Montepio abriu mais um balcão em Oiã, no distrito de Aveiro, o quinto da rede de balcões de proximidade que a instituição bancária está a criar com o objetivo de estar mais próximo das populações com menos serviços bancários ou que se viram privadas destes nos últimos anos, anunciou a instituição em comunicado.

O balcão de Oiã vai agora servir uma população de cerca de sete mil habitantes que, para além do acesso aos serviços bancários de proximidade, passam a beneficiar também de uma caixa multibanco.

Esta rede de balcões de proximidade é um dos pilares do Plano de Transformação que o Banco Montepio está a implementar no ano em que celebra 175 anos, com o objetivo de reforçar o posicionamento de banco universal e de prestar um serviço de maior excelência às famílias, empresas e instituições do setor social.

O primeiro balcão desta rede de proximidade foi inaugurado em março em Abraveses, no concelho de Viseu, seguindo-se depois Fão (Esposende), Ferro (Covilhã) e Ferreira do Alentejo (Beja). Em breve abrirão os balcões de Avanca (Estarreja) e Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar).