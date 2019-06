André Ventura, líder da coligação Basta, reagiu esta segunda-feira à possível candidatura de José Castelo Branco às eleições legislativas.

Depois de José Castelo Branco anunciar o Movimento de Justiça Portuguesa (MPJ), com o slogan “Basta”, André Ventura frisou que o Basta é “uma coisa séria”, acrescentando ainda que a política “não pode ser um palco de propaganda ordinária”.

“O BASTA é uma coisa séria, não uma anedota, nem pode servir de veículo político para anedotas. A política é uma coisa séria e tem de ter um grande nível de exigência... Não pode ser um palco se propaganda ordinária e de reality show. BASTA de disparates na política, vai ser também o grito dos portugueses nas próximas legislativas”, declarou o advogado.

Recorde-se que, no último sábado, José Castelo Branco deixou a promessa nas redes sociais de que se iria candidatar às legislativas se uma publicação no Instagram alcançasse os 50 mil gostos. O socialite acabou por atingir quase o dobro dos gostos pedidos e anunciou a criação do MJP.