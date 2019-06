A Polícia Judiciária (PJ)deteve um homem e uma mulher de 34 e 27 anos, respetivamente, na sequência de diligências realizadas no âmbito da operação Good Girls. O casal está indiciado pela prática de vários crimes de roubo na zona de Lisboa com recurso a arma de fogo.

Recorde-se que no mês passado a PJ procedeu à detenção de seis pessoas, na área de Lisboa, que alegadamente “cometeram diversos assaltos violentos em estabelecimentos, residências e na via pública, apropriando-se de dinheiro e vários bens de valor.” Segundo a PJ os crimes terão ocorrido entre 2018 e a atualidade. Após diligências realizadas pela PJ foi possível localizar mais dois suspeitos que na altura das detenções se encontravam no estrangeiro.

Os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.